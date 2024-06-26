В Кемерове задержали лиц, которые незаконно давали мигрантам патенты

По версии следствия, директор Единого центра тестирования и образования мигрантов создал организованную группу, к которой привлёк двух человек. С июня 2021 года по май 2023 года они организовали незаконное пребывание в РФ граждан Узбекистана: фиктивно проводили комплексный экзамен на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ при отсутствии у мигрантов минимального уровня знаний.