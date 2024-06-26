В Кемерове задержали лиц, которые незаконно давали мигрантам патенты

Кузбасские следователи обвиняют троих местных жителей в организации незаконной миграции на территории региона (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Правоохранители собирают доказательства.
По версии следствия, директор Единого центра тестирования и образования мигрантов создал организованную группу, к которой привлёк двух человек. С июня 2021 года по май 2023 года они организовали незаконное пребывание в РФ граждан Узбекистана: фиктивно проводили комплексный экзамен на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ при отсутствии у мигрантов минимального уровня знаний.
После подложных сертификатов иностранные граждане получали патенты, позволяющие им долго и фактически нелегально находиться на территории России.
Фигурантов задержали (видео по ссылке), решается вопрос об избрании им меры пресечения, связанной с изоляцией от общества. В жилище обвиняемых и по месту их работы провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли нужную документацию и деньги.