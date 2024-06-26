Большой астероид приблизится к Земле в четверг

Расстояние от нашей планеты будет самым близким практически за столетие.
«На этой неделе, 27 июня, (астероид — Sputnik) 2011 UL21 пролетит на расстоянии 6,6 миллиона километров от Земли — ближе, чем за все последние 110 лет», — говорится в материале.
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) расценивает астероид на таком расстоянии как потенциально опасный объект.
Астероид, называемый еще «убийцей планет», пролетит со скоростью около 93 тысяч километров в час.
ESA отметило, что габариты астероида превышают 99% известных космических объектов, которые находятся в относительной близости от Земли.
Не первый случай.
Как ранее рассказывал российский астроном Геннадий Борисов, диаметр потенциально опасных астероидов составляет свыше 150 метров.
Российские специалисты ранее также фиксировали астероиды. Так, в 2022 году снимки полукилометрового небесного тела были сделаны с помощью телескопов, расположенных в хуторе Кочеванчик и в Кубанском госуниверситете. Астероид обращался вокруг Солнца с периодом почти 3,5 года.