Большой астероид приблизится к Земле в четверг

Российские специалисты ранее также фиксировали астероиды. Так, в 2022 году снимки полукилометрового небесного тела были сделаны с помощью телескопов, расположенных в хуторе Кочеванчик и в Кубанском госуниверситете. Астероид обращался вокруг Солнца с периодом почти 3,5 года.