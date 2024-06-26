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Большой астероид приблизится к Земле в четверг

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Крупный астероид пролетит рядом с Землей 27 июня, сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

Источник: NASA

Расстояние от нашей планеты будет самым близким практически за столетие.

«На этой неделе, 27 июня, (астероид — Sputnik) 2011 UL21 пролетит на расстоянии 6,6 миллиона километров от Земли — ближе, чем за все последние 110 лет», — говорится в материале.

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) расценивает астероид на таком расстоянии как потенциально опасный объект.

Астероид, называемый еще «убийцей планет», пролетит со скоростью около 93 тысяч километров в час.

ESA отметило, что габариты астероида превышают 99% известных космических объектов, которые находятся в относительной близости от Земли.

Не первый случай.

Как ранее рассказывал российский астроном Геннадий Борисов, диаметр потенциально опасных астероидов составляет свыше 150 метров.

Российские специалисты ранее также фиксировали астероиды. Так, в 2022 году снимки полукилометрового небесного тела были сделаны с помощью телескопов, расположенных в хуторе Кочеванчик и в Кубанском госуниверситете. Астероид обращался вокруг Солнца с периодом почти 3,5 года.

космос