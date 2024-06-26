Заседание городской Думы Нижнего Новгорода состоится 26 июня

Депутатам предстоит принять решение о присвоении званий «Почетный гражданин Нижнего Новгорода», «Почетный ветеран Нижнего Новгорода» и почетных званий по девяти социально значимым профессиям, а также об увековечении памяти троих нижегородцев, погибших на СВО.