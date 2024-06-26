В Башкирии скоро завершат стройку молочно-товарного комплекса за 6,2 млрд рублей

В Стерлитамакском районе Башкирии строят молочно-товарный комплекс имени Калинина на четыре тысячи голов. Стоимость проект оценивается в более чем 6,2 миллиарда рублей. Ферма будет расположена южнее деревни Кононовский. Об этом рассказала пресс-служба правительства республики.
По словам премьер-министра региона Андрея Назарова, новая ферма даст новые рабочие места местному населению. Для приезжих будет построено общежитие. Уже полностью готовы административный бытовой корпус и доильный зал на 90 голов. Глава кабмина отметил, что комплекс уникальный для Башкирии, поскольку будет оборудован кросс-вентиляцией.
— Ежедневно будет доится порядка 3600 голов, а это до 45 килограммов молока с каждой коровы в сутки. Это индустриальная ферма, качественный хороший продукт, который в дальнейшем будет идти на переработку, в том числе на строящиеся параллельно молочные заводы в Белебее, Мелеузе, Раевском, — поделился Назаров.
Комплекс строят в два этапа, которые реализуют одновременно. Строители возводят молочно-товарную ферму и фермы по выращиванию молодняка. Предполагается, что реализация второго этапа позволит увеличить поголовье фуражного стада до 4128 голов, а среднегодовую реализацию племенных нетелей — до 1228 голов.
Строительство объекта, заверили власти, идет с опережением графика, и потому инвестор планирует завершить проект раньше указанного 2025 года.
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