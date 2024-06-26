Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии скоро завершат стройку молочно-товарного комплекса за 6,2 млрд рублей

В Башкирии строят молочно-товарный комплекс за 6,2 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамакском районе Башкирии строят молочно-товарный комплекс имени Калинина на четыре тысячи голов. Стоимость проект оценивается в более чем 6,2 миллиарда рублей. Ферма будет расположена южнее деревни Кононовский. Об этом рассказала пресс-служба правительства республики.

По словам премьер-министра региона Андрея Назарова, новая ферма даст новые рабочие места местному населению. Для приезжих будет построено общежитие. Уже полностью готовы административный бытовой корпус и доильный зал на 90 голов. Глава кабмина отметил, что комплекс уникальный для Башкирии, поскольку будет оборудован кросс-вентиляцией.

— Ежедневно будет доится порядка 3600 голов, а это до 45 килограммов молока с каждой коровы в сутки. Это индустриальная ферма, качественный хороший продукт, который в дальнейшем будет идти на переработку, в том числе на строящиеся параллельно молочные заводы в Белебее, Мелеузе, Раевском, — поделился Назаров.

Комплекс строят в два этапа, которые реализуют одновременно. Строители возводят молочно-товарную ферму и фермы по выращиванию молодняка. Предполагается, что реализация второго этапа позволит увеличить поголовье фуражного стада до 4128 голов, а среднегодовую реализацию племенных нетелей — до 1228 голов.

Строительство объекта, заверили власти, идет с опережением графика, и потому инвестор планирует завершить проект раньше указанного 2025 года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.