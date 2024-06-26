В Башкирии скоро завершат стройку молочно-товарного комплекса за 6,2 млрд рублей

— Ежедневно будет доится порядка 3600 голов, а это до 45 килограммов молока с каждой коровы в сутки. Это индустриальная ферма, качественный хороший продукт, который в дальнейшем будет идти на переработку, в том числе на строящиеся параллельно молочные заводы в Белебее, Мелеузе, Раевском, — поделился Назаров.