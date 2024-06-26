В Севастополе вводят общегородской проездной билет

Как уточняют в профильном ведомстве, проездной будет действовать у всех перевозчиков, на всех автобусах, троллейбусах, катерах и паромах города. Он будет подвязан к банковской карте, а в последствии его можно будет записать и на карты ЕГКС. Записать общегородской проездной на банковскую карту можно в мобильном приложении или на официальном сайте ЕГКС.