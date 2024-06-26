Топ-5 самых популярных курортов Казахстана

В период с января по март 2024 года 766,6 тыс. человек обслужили местами размещения отечественные курортные зоны. Это на 63,1 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.