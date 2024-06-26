В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя на время Ural Music Night

Спиртное 28 июня с 16:00 до 23:00 нельзя будет приобрести в границах улиц Бориса Ельцина — Февральской Революции — набережной Рабочей Молодежи; Свердлова — Челюскинцев — Азина и на Челюскинцев; Карла Либкнехта — Малышева —Толмачева — проспекта Ленина; Красноармейской — Малышева — Мамина-Сибиряка — проспекта Ленина; Репина — Татищева — Пирогова — Верх-Исетского бульвара; в квартале 8 Марта — Малышева — Горького — проспекта Ленина. С 12:00 до 23:00 алкоголь нельзя будет приобрести также в границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Мамина-Сибиряка — Шевченко.
В администрации отметили, что во время фестиваля не планируется перекрытие дорог. Однако оно может произойти ситуативно для обеспечения безопасности горожан. Кроме того, мэрия обратилась к операторам сервиса проката электросамокатов и порекомендовала им ограничить парковку в центре Екатеринбурга 28 июня с 20:00 до 02:00 в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — набережной Рабочей Молодежи.
Ранее сообщалось, что Ural Music Night вошла в топ-5 самых популярных фестивалей у свердловчан. «Ночь музыки» опередил лишь VK Fest, который принимает 5 российских городов в этом году.