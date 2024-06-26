В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя на время Ural Music Night

В администрации отметили, что во время фестиваля не планируется перекрытие дорог. Однако оно может произойти ситуативно для обеспечения безопасности горожан. Кроме того, мэрия обратилась к операторам сервиса проката электросамокатов и порекомендовала им ограничить парковку в центре Екатеринбурга 28 июня с 20:00 до 02:00 в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — набережной Рабочей Молодежи.