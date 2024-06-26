В центре Уфы в дорожной аварии травмировалась 37-летняя женщина

Вчера днем, 25 июня, в центре Уфы в ДТП пострадала женщина. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась напротив дома № 61 по улице Ленина. 51-летний мужчина за рулем Chevrolet Orlando во время поворота столкнулся со встречной Lada Kalina. В результате происшествия 37-летняя пассажирка «Калины» получила различные травмы. Она обратилась в больницу, после оказания медицинской помощи была отпущена.
По факту произошедшего началось административное расследование.
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