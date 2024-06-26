Двое самарцев вернулись из плена

«Их родные обращались за помощью в мой адрес и в фонд “Защитники отечества”. Благодаря усилиям Министерства обороны Российской Федерации, ФСБ России и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой обмен состоялся вчера поздно вечером. Мы сообщили родственникам наших земляков. Они благодарят всех причастных за возвращение своих близких. В дальнейшем также будем оказывать им всевозможную помощь и поддержку», — говорится в сообщении.