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Двое самарцев вернулись из плена

На Родину вернулись 90 российских военнослужащих из плена ВСУ.

Двое из них — жители Самарской области, из Тольятти и Кинеля, сообщает уполномоченный по правам человека в Самарской области.

«Их родные обращались за помощью в мой адрес и в фонд “Защитники отечества”. Благодаря усилиям Министерства обороны Российской Федерации, ФСБ России и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой обмен состоялся вчера поздно вечером. Мы сообщили родственникам наших земляков. Они благодарят всех причастных за возвращение своих близких. В дальнейшем также будем оказывать им всевозможную помощь и поддержку», — говорится в сообщении.