Вода в Волге у берегов Самары вновь прогрелась до +18 градусов

Вода в Волге в Самарской области вновь начала постепенно прогреваться после недавнего похолодания. Дождливая и прохладная погода на прошлой неделе пришла в регион. Рассказываем, про температуру воды в Волге по состоянию на 26 июня в Самарской области.
По данным специалистов ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воды у берегов Самары составляет +18 градусов, хотя еще вчера она едва превышала +17 градусов. В Самарской области наблюдается постепенное прогревание воды в разных участках реки. Так, у берегов Тольятти Волга чуть теплее. Здесь температура воды составляет около +21 градуса.
В районе Сызрани вода в Волге остается стабильно прохладной. В последние дни ее температура держится на уровне около +20 градусов. Хотя еще в воскресенье, 24 июня, вода прогревалась до +22 градусов.