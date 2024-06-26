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Вода в Волге у берегов Самары вновь прогрелась до +18 градусов

Температура воды в Волге в Самарской области начала постепенно повышаться.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 74% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Вода в Волге в Самарской области вновь начала постепенно прогреваться после недавнего похолодания. Дождливая и прохладная погода на прошлой неделе пришла в регион. Рассказываем, про температуру воды в Волге по состоянию на 26 июня в Самарской области.

По данным специалистов ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воды у берегов Самары составляет +18 градусов, хотя еще вчера она едва превышала +17 градусов. В Самарской области наблюдается постепенное прогревание воды в разных участках реки. Так, у берегов Тольятти Волга чуть теплее. Здесь температура воды составляет около +21 градуса.

В районе Сызрани вода в Волге остается стабильно прохладной. В последние дни ее температура держится на уровне около +20 градусов. Хотя еще в воскресенье, 24 июня, вода прогревалась до +22 градусов.