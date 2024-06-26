В пяти городах Узбекистана стартовал Глобальный фестиваль молодежи СНГ

Глобальный фестиваль молодежи будет проходить в Узбекистане с 26 по 30 июня 2024 года.
В рамках фестиваля в Ташкенте, ставшем молодежной столицей СНГ-2024, состоятся научно-практическая конференция по изучению проблем молодежи, заседание молодежных парламентов, бизнес-марафон с участием молодых предпринимателей из стран Содружества, конкурс юных чтецов и турнир по шахматам.
Все мероприятия фестиваля пройдут во Дворце творчества молодежи, перед входом в который 15 апреля в честь объявления Ташкента молодежной столицей СНГ 2024 года был открыт специальный монумент.
Кроме официальной части, для участников Глобального фестиваля молодежи подготовлена многоплановая развлекательная и культурная программа.