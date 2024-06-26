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В пяти городах Узбекистана стартовал Глобальный фестиваль молодежи СНГ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В эти дни в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Джизаке и Хиве проходит Глобальный фестиваль молодежи стран Содружества независимых государств. В столице Узбекистана, объявленной молодежной столицей СНГ в 2024 году, состоятся главные мероприятия, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Глобальный фестиваль молодежи будет проходить в Узбекистане с 26 по 30 июня 2024 года.

В рамках фестиваля в Ташкенте, ставшем молодежной столицей СНГ-2024, состоятся научно-практическая конференция по изучению проблем молодежи, заседание молодежных парламентов, бизнес-марафон с участием молодых предпринимателей из стран Содружества, конкурс юных чтецов и турнир по шахматам.

Все мероприятия фестиваля пройдут во Дворце творчества молодежи, перед входом в который 15 апреля в честь объявления Ташкента молодежной столицей СНГ 2024 года был открыт специальный монумент.

Кроме официальной части, для участников Глобального фестиваля молодежи подготовлена многоплановая развлекательная и культурная программа.

СНГ