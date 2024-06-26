Продукты из холодильников на помойку, пекло без кондиционеров: Жители Кишинева в жару останутся на целый день без света

В нескольких столичных секторах сегодня не будет света.
26 июня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электроэнергии.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Ботаника:
бул. Дечебал, 82 — с 09:30 до 17:00.
Центр:
ул. Др. Виилор, 39, 41, 43 — с 09:30 до 17:30.
Чеканы:
ул. Узинелор, 186/5, 188, 198, 198/3, 204/1, 208, 210/1, 210/2, 214, 858 — с 09:10 до 13:00.
А. Руссо, 5/2, 7/2, 13/3, 13/4, M. Костин, 20, 22, 24, 26/2, 26/6, Н. Димо, 9999 — с 09:40 до 17:00.
Узинелор, 8/1 — с 12:00 до 13:00.
Рышкановка:
Аэродромулуй, 1 пер. 5, Аэродромулуй, 2 пер. 2, Б. -Воевод, 1, Г. Гимпу, 21−23, Киев, 1, 1/1, ½, 3A, 3/3, 5, 5a, 7A, 9001, Н. Руссо, 1/1, ¼, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5−7, 7/1, 7/2, 7/3, 10−12, 16, 9999, Пьетрэрией, 49, 49/1, 49/2, 49/5, 51, 60−62, пер. Пьетрэрией, 47B, 49, 49/3, 51/4, 60/1, 60/2, Спартакус, 3−9, 6, 6B, 10/1, 12, 15−19, 19/1, 21/1, 23, 23/1, 23A, 23B, 25/1, 25/2, 25/3, 27/1, 29, 16−28, 28A, 36/1 — с 09:50 до 17:00.