На что жалуются в регионах в ходе встреч с депутатами — данные Правительства

— Этот формат показал свою эффективность. Сегодня мы на традиционной основе выступаем с докладом касательно порядка 1000 вопросов, поступивших к вам в январе. Ход их выполнения находится на особом контроле Правительства. Большинство системных проблем нашло свое решение.