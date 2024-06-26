Воронежцев напугали громкие звуки, похожие на взрывы

О громких звуках сообщали около 1:20. По словам воронежцев, особенно хорошо подозрительные хлопки было слышно на проспекте Патриотов — казалось, что источник звука был совсем рядом. Возможно, причиной громких звуков стал запущенный кем-то минувшей ночью салют. Горожан возмутило, что кто-то все еще решается устроить такое развлечение в столь неспокойное время. О чрезвычайных происшествиях, связанных со взрывами, этой ночью не сообщалось не сообщалось. Пугающие звуки также обеспокоили горожан в ночь на 10 июня. При этом беспилотников в городе или его окрестностях в указанный период обнаружено не было.