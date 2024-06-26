Температура выше нормы. Барический максимум в Петербурге помогает жаре

Петербург продолжает нагреваться.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 июня в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха днём составит 25−27 градусов, на побережье Финского залива местами до 22.
Сегодня синоптическую ситуацию в регионе будет определять барический максимум. Температура на 3−4 градуса будет превышать климатическую норму. Атмосферное давление изменится мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Следующие два дня тоже будут сухими. Завтра — 26−28 градусов, а в пятницу до 30.