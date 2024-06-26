Температура выше нормы. Барический максимум в Петербурге помогает жаре

Сегодня синоптическую ситуацию в регионе будет определять барический максимум. Температура на 3−4 градуса будет превышать климатическую норму. Атмосферное давление изменится мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».