Жителям Астаны покажут шоу дронов

Власти уточнили, что к празднованию Дня столицы запланировано порядка 100 разноплановых мероприятий, в том числе в жилых массивах города. Большая часть — бесплатные для всех жителей и гостей города.
«6 июля — на День столицы — будет организовано световое шоу дронов. Шоу будет организовано за счет спонсорских средств».
С 26 июня по 4 июля будут осуществляться технические взлеты, которые позволят проверить техническое состояние и работоспособность аппаратуры.
«Финальную картинку жители и гости столицы увидят 6 июля на территории ЭКСПО. О времени сообщим дополнительно».