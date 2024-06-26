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Жителям Астаны покажут шоу дронов

В Астане на День столицы покажут шоу дронов. За чей счет его организуют, 26 июня 2024 года рассказали в городском акимате, сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

Власти уточнили, что к празднованию Дня столицы запланировано порядка 100 разноплановых мероприятий, в том числе в жилых массивах города. Большая часть — бесплатные для всех жителей и гостей города.

«6 июля — на День столицы — будет организовано световое шоу дронов. Шоу будет организовано за счет спонсорских средств».

Пресс-служба акимата Астаны

С 26 июня по 4 июля будут осуществляться технические взлеты, которые позволят проверить техническое состояние и работоспособность аппаратуры.

«Финальную картинку жители и гости столицы увидят 6 июля на территории ЭКСПО. О времени сообщим дополнительно».

добавили в пресс-службе акимата Астаны.