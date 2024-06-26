Семье девочки, которая сломала руку в уфимском батутном центре, выплатят 250 тыс. рублей компенсации

Инцидент произошел в июле прошлого года в парке развлечений в Октябрьском районе города. В надзорном ведомстве считают, что это случилось из-за того, что персонал игровой зоны не обеспечил всех требований безопасности. Прокуратура подала в суд с иск о взыскании компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба.