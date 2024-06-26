Семье девочки, которая сломала руку в уфимском батутном центре, выплатят 250 тыс. рублей компенсации

Батутный центр обязали выплатить семье пятилетней девочки, которая сломала руку в заведении, моральную компенсацию. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.
Инцидент произошел в июле прошлого года в парке развлечений в Октябрьском районе города. В надзорном ведомстве считают, что это случилось из-за того, что персонал игровой зоны не обеспечил всех требований безопасности. Прокуратура подала в суд с иск о взыскании компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба.
Суд удовлетворил требования ведомства лишь частично и обязал выплатить 55 тысяч рублей. Прокуратура не согласилась с этим и подала апелляцию.
— Верховный суд Республики Башкортостан признал доводы прокуратуры обоснованными и обязал ответчика выплатить семье несовершеннолетней 250 тысяч рублей, — сообщает надзорное ведомство.
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