Остановку и стоянку транспорта ограничат на улице Чугунова с 16 июля

Ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на улице Чугунова — на участке в районе дома № 54 будет введено в Нижнем Новгороде с 16 июля, об этом сообщается в группе городского ЦОДД во «ВКонтакте».
Кроме того, под знаками, запрещающих остановку, разместят таблички 8.24 «Работает эвакуатор», информирующие, что автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.
Данные изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.
Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.