Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Остановку и стоянку транспорта ограничат на улице Чугунова с 16 июля

Изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда.

Ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на улице Чугунова — на участке в районе дома № 54 будет введено в Нижнем Новгороде с 16 июля, об этом сообщается в группе городского ЦОДД во «ВКонтакте».

Кроме того, под знаками, запрещающих остановку, разместят таблички 8.24 «Работает эвакуатор», информирующие, что автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку.

Данные изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.