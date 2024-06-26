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На дворе — жара, а в домах нет воды: в Кишиневе пройдут плановые отключения водоснабжения

Некоторые жители столицы и Яловен останутся без воды в кране.

Источник: Комсомольская правда

О плановых работах на 26 июня сообщает поставщик.

Так, с 09:00 до 20:00 водоснабжения не будет по следующим адресам:

ул. София;

переулки Львов, 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Также без воды с 09:00 до 22:00 останутся жители Яловен, проживающие по улицам:

Александру чел Бун, Кишинэулуй, Басарабия, Грэдинилор, Спартак, Фруктелор, Ентузиаштелор, Кодру, Мугурел, А. Давид.

Кроме того, с 09:00 до 15:00 без воды в кране останутся потребители, проживающие по адресам:

ул. Дойны и Иона Алдя-Теодорович, 12; 14 (в том числе в домах с дробью);

ул. Г. Музическу, 16; 18 (в том числе в домах с дробью);

ул. Н. Костин, 2−16; 63/1; 65/3;

ул. И. Пеливан, 9; 17/1; 17A; 17B;

ул. И. Крянгэ, 10; 12 (в том числе в домах с дробью); 14/2; 82 (в том числе в домах с дробью);

ул. П. Штефэнукэ, 8.

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