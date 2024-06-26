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В Сочи наступила пора цветения дикорастущих лилий

Три вида дикорастущих лилий встречаются в Сочинском нацпарке.

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Источник: пресс-служба Сочинского национального парка

В Сочи зацвели дикорастущие лилии. В Сочинском национальном парке встречаются три вида растения: лилия Кессельринга, однобратственная и кавказская.

«Наступила пора цветения одних из самых красивых и воспетых в религиозной и светской литературе растений — дикорастущих лилий», — рассказал заместитель директора по науке Сочинского нацпарка Борис Туниев.

У лилии Кессельринга соломенно-желтые, зеленовато-желтые, реже почти белые листочки околоцветника, а по краям хорошо выраженный мелкий крап пятнышек. Цветки лилии однобратственной желтые, вовсе без крапа либо со слабо проявленным в основании. Лилия кавказская отличается мелкими цветками от палевого до темно-вишневого цвета с темно-пурпурными пятнышками.

В национальном парке Сочи также напомнили, что с прогулки лучше унести хорошие впечатления и красивые снимки, не повредив редкие растения. К слову, сорванными они очень быстро вянут, а семена не оставляют.

Ранее мы писали, что в Сочи на гребне горы Аибга расцвели примулы, кандыки, ветреницы и астры.