Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде 26 июня пройдут антитеррористические учения

Волгоградцев предупредили об антитеррористических учениях.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 26 июня, в Волгограде пройдут антитеррористические учения у акватории рек. Жителей просят не паниковать и с пониманием отнестись к плановым мероприятиям, направленным на защиту населения.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе оперативного штаба по региону, оперативно-тактическое комплексное антитеррористическое учение направлено на пресечение теракта на объектах у водоемов.

— Просьба к жителям области с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам, — уточнили в оперштабе.

учения