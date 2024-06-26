В Волгограде 26 июня пройдут антитеррористические учения

В среду, 26 июня, в Волгограде пройдут антитеррористические учения у акватории рек. Жителей просят не паниковать и с пониманием отнестись к плановым мероприятиям, направленным на защиту населения.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе оперативного штаба по региону, оперативно-тактическое комплексное антитеррористическое учение направлено на пресечение теракта на объектах у водоемов.
— Просьба к жителям области с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам, домыслам, — уточнили в оперштабе.