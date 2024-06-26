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Без техники и со сложным рельефом: глава ЖКХ рассказал об аварии в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. Работы по ликвидации аварии на коллекторе в Ялте были технически сложными из-за сложного рельефа Ялты, который не позволил привлечь технику — мероприятия выполнялись вручную. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.

Источник: РИА "Новости"

По словам Новика, вечером 23 июня произошел порыв напорного канализационного коллектора, который собирает стоки со всех южнобережных поселков и транспортирует их путем каскадов насосных станций на очистные сооружения в Симеизе.

«Порыв неприятный. Учитывая рельеф и геологию Ялты, понимаем, что там даже техника не могла зайти — работы выполняли вручную», — заявил Новик.

Он отметил, что ограничение водоснабжения в нескольких поселках в связи с аварийно-восстановительными работами на коллекторе было необходимым.

«Для ремонта канализации необходимо отключить воду. Поэтому было локальное отключение и был осуществлен подвоз (воды). Буквально мы отключили с обеда воскресенья и на следующий день в ночь мы все восстановили, и утром все уже получили воду», — заключил министр.

Из-за аварии на коллекторе вечером 23 июня было остановлено водоснабжение в семи населенных пунктах Южного берега Крыма (ЮБК). Без воды остались курортные поселки Ореанда, Курпаты, Гаспра, Мисхор, Кореиз, Стройгородок и город Алупка (частично). Также временно ввели запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса.

Накануне, 24 июня, прокуратура начала проверку после аварии на коллекторе в Ялте.

ЖКХ