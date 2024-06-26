Без техники и со сложным рельефом: глава ЖКХ рассказал об аварии в Ялте

«Для ремонта канализации необходимо отключить воду. Поэтому было локальное отключение и был осуществлен подвоз (воды). Буквально мы отключили с обеда воскресенья и на следующий день в ночь мы все восстановили, и утром все уже получили воду», — заключил министр.