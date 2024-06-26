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Главные новости 26 июня 2024 года

Последние новости за сегодня — 26 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 26 июня 2024 года.

ВСУ нанесли удар по посту радиационного контроля на ЗАЭС

Запорожская АЭС заявила, что уровень радиации в норме, несмотря на уничтожение поста радиационного контроля вследствие удара. Контроль продолжается на 18 автономных постах.

Ассанжа освободили в зале суда, его дело официально прекращено

Судья США одобрила сделку Ассанжа с Минюстом. Его приговорили к уже отбытому сроку в Великобритании, закрыли дело и отозвали запрос на экстрадицию. Ассанж вышел на свободу.

Пентагон прокомментировал ракетную атаку ВСУ на Севастополь

Пентагон заявил, что ракета, попавшая на пляж в Севастополе, не была нацелена на мирных жителей. Российская версия утверждает, что это был преднамеренный удар с применением ракет ATACMS. В результате погибли 4 человека, включая детей, ранено 153.

Борт с освобожденными из плена военными прибыл в Москву

Ил-76 с освобожденными российскими военнослужащими приземлился в Москве. Минобороны опубликовало видео счастливых бойцов. 25 июня Россия вернула 90 военнопленных в обмен на 90 украинских пленных. Всем освобожденным оказывают необходимую помощь.

Названа стоимость строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Стоимость строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург составляет 1,8 трлн рублей. В проекте участвуют РЖД, Сбербанк и другие. Концессионное соглашение финализируется.