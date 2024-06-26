Жара вернется в Самарскую область в конце недели

По информации Приволжского УГМС, с 27 по 29 июня днем в Самарской области воздух будет прогреваться до +18…+23 градусов. В четверг и в пятницу вероятен небольшой дождь, а вот в субботу, 29 июня погода по прогнозу будет ясной.