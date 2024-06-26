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Жара вернется в Самарскую область в конце недели

Скоро температура воздуха в Самарской области превысит +30 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 74% 755 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

В конце июня погода в Самарской области остается прохладной, а температура держится ниже средних значений. Но скоро ситуация изменится.

По информации Приволжского УГМС, с 27 по 29 июня днем в Самарской области воздух будет прогреваться до +18…+23 градусов. В четверг и в пятницу вероятен небольшой дождь, а вот в субботу, 29 июня погода по прогнозу будет ясной.

Потепление ожидается к концу недели. В воскресенье, 30 июня, днем уже будет до +21…+26 градусов. А начиная со вторника, 2 июля, в Самарскую область вернется тридцатиградусная жара, такой прогноз дает сервис Gismeteo.