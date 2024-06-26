Фестиваль «Русская Тоскания» в Ворсме отменили в этом году

Фестиваль «Русская Тоскания» в Ворсме Нижегородской области отменили в этом году, сообщили организаторы в соцсетях.
Фестиваль пришлось отменить из-за нехватки финансирования. На этапе финального формирования программы выяснилось, что все задуманное не получится воплотить без дополнительной поддержки.
«Понижать планку мероприятия для нас не представляется возможным», — отметили организаторы.
Тем не менее, организаторы планируют возродить «Русскую Тосканию» в следующем году и готовят другие активности на берегу озера на этот сезон.
«Фестиваль “Русская Тоскания” за свою почти десятилетнюю историю прошел путь от небольшого праздника в честь Дня города Ворсмы до самостоятельного, масштабного и значимого события в культурно-туристическом календаре. Это был праздник, которого ждали, праздник, который объединял лучшие творческие силы и привлекал тысячи людей со всей нижегородской области, а так же гостей из других регионов», — напомнили организаторы.
Напомним, фестиваль должен был состояться с 26 по 28 июля на берегу озера Тосканка. В программе анонсировали выступления артистов и музыкантов, творческие мастер-классы, ярмарку. Главным событием должен был стать парад лодок «Русская Регата». В прошлом году за три дня фестиваль посетили более 15 тысяч гостей.
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