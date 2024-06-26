Фестиваль «Русская Тоскания» в Ворсме отменили в этом году

«Фестиваль “Русская Тоскания” за свою почти десятилетнюю историю прошел путь от небольшого праздника в честь Дня города Ворсмы до самостоятельного, масштабного и значимого события в культурно-туристическом календаре. Это был праздник, которого ждали, праздник, который объединял лучшие творческие силы и привлекал тысячи людей со всей нижегородской области, а так же гостей из других регионов», — напомнили организаторы.