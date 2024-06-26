В Приморье паводки затопили почти 25 тысяч гектаров сельхозугодий

Паводки, которые обрушились на Приморье из-за дождей, подтопили почти 25 тысяч гектаров полей. По информации пресс-службу краевого правительства, пострадали зерновые культуры, а также соя и кукуруза.
«По предварительным данным, по состоянию на 25 июня, в крае подтоплено 24,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Все, что успели высеять, залил дождь — ранние зерновые, сою и кукурузу, наблюдается сильное переувлажнение почвы», — поделились в региональном министерстве сельского хозяйства.
В ведомстве также добавили, что сильнее всего пострадали поля в Черниговском, Хорольском и Октябрьском муниципальных округах, а также в Спасском и Кировском районах.
Из-за обрушившихся на край дождей и паводков, сельхозпроизводителям пришлось сдвинуть сроки посева сои.
Напомним, что наиболее пострадавшим от удара стихии населенным пунктом стал Дальнереченск. Под воду уходят не только дороги и улицы, но и дома.