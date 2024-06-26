Опасные цыпочки: в Приморье поступила тонна курицы с сальмонеллой

Следует отметить, что с начала года Приморской МВЛ в пяти случаях в импортной продукции из разных стран были выявлены сальмонеллы. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье завели уголовное дело по факту подделки документов при организации работы в кафе «М-Бургер» в Дальнереченске, где у 71 человека обнаружили сальмонеллу после массового отравления.