Опасные цыпочки: в Приморье поступила тонна курицы с сальмонеллой

В Приморской межобластной ветеринарной лаборатории нашли бактерии сальмонеллы в куриных грудках из Китая. В край прибыла тонна замороженной продукции с опасными бактериями, в настоящее время она хранится в морозильной изолированной камере для текущих исследований, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Просто так сальмонелле в мясе не взяться, это говорит о том, что продукцию плохо хранили и нарушили необходимые санитарные нормы. Эта бактерия прекрасно живет и в замороженной курице, низкая температура не мешает ей размножаться.
«Управлением Россельхознадзора в адрес владельца продукции готовится информационное письмо об изъятии из оборота некачественной и небезопасной продукции на период, необходимый для проведения экспертизы, принятия и исполнения решения о дальнейшем ее использовании или уничтожении», — рассказали в пресс-службе Приморской межобластной ветеринарной лаборатории.
Следует отметить, что с начала года Приморской МВЛ в пяти случаях в импортной продукции из разных стран были выявлены сальмонеллы. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье завели уголовное дело по факту подделки документов при организации работы в кафе «М-Бургер» в Дальнереченске, где у 71 человека обнаружили сальмонеллу после массового отравления.