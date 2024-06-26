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В Казахстане изменили порядок прикрепления к поликлинике

eGov.kz обновил услугу прикрепления к поликлинике, передает DKnews.kz.

Источник: Sputnik/Ертай Сарбасов

Теперь услуга прикрепления к поликлинике доступна не только для граждан РК, но и для кандасов и нерезидентов страны. Теперь в процессе прикрепления к медицинскому учреждению пользователи могут выбрать врача, а также увидеть информацию о номере участка медицинского обслуживания.

Услуга по прикреплению к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь остается одной из самых популярных на eGov.kz. Только за 6 месяцев 2024 года порталом было подано более 1,2 млн заявок по прикреплению к поликлиникам.

Услугой можно воспользоваться не только в случае изменения места жительства, но и при желании сменить медицинскую организацию прикрепления не чаще чем один раз в год (в период с 15 сентября до 15 ноября).

Услуга осуществляется в три шага:

авторизуйтесь на портале eGov.kz и перейдите в раздел «Здравоохранение»; из перечня услуг выберите «Прикрепление к поликлинике» и заполните все необходимые поля; подпишите услугу с помощью ЭЦП.

Ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете по мере обработки вашей заявки, который поступит в течение указанного времени.

Новый функционал услуги был запущен благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерства здравоохранения РК и АО «Национальные информационные технологии».

медицина