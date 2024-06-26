Четвертая линия минского метро окажется кольцевой. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал официальный представитель метрополитена Минска Андрей Дроб.
— Четвертая линия будет кольцевой, она будет располагаться в пределах второго автотранспортного кольца в городе Минске, — заметил он.
По словам официального представителя минского метро, четвертая линия соединит три остальные линии метро. Он добавил, что будут и пересадочные станции. Дроб обратил внимание на то, что будет удобного и для минчан, и для тех, кто приезжает в столицу из других населенных пунктов.