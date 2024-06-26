Вспышку активности тарантулов зафиксировали в Красноярском крае

По словам члена Минусинского отделения РГО энтомолога Романа Максимова, южнорусский тарантул в этих краях не гость, а постоянный житель. В регионе обитают представители нескольких видов тарантулов, ведь юг Красноярского края и Республику Хакасию можно считать засушливыми территориями, а крупным паукам именно это и нужно.
«Да, в этом году тарантулов больше, чем обычно, но такие вспышки численности происходят время от времени», — подтвердил Максимов.
Эксперт отметил, что контакт с тарантулом возможен на огороде (эти «звери» часто селятся на грядках с огурцами), рядом с дорогами, на полянах или в степи. Пауки активнее ночью, нежели днем, — в светлое время суток они скрываются в своих убежищах — вертикальных норках глубиной около полуметра.
Биолог, представитель РГО Ирина Решетникова рассказала в интервью одному из краевых телеканалов о пользе тарантулов — они уничтожают насекомых-вредителей. В некоторых регионах нашей страны эти пауки находятся под охраной закона, поскольку им грозит вымирание. Хотя нынешним летом отмечается прирост численности тарантулов, это, скорее всего, продлится лишь один-два сезона, после чего количество пауков вернется к прежним уровням.
Справка «РГ»
Тарантул — крупный паук, размер которого может варьироваться от двух до десяти сантиметров. Лучше не пытаться изловить тарантула — его укус энтомологи называют довольно болезненным, как, например, у шершня. При этом стоит учесть подвижность этих пауков, способных не только быстро бегать, но и преодолевать небольшое расстояние в стремительном прыжке. Нелишними будут и сведения о яде тарантула: хотя его не причисляют к опасным для людей (в отличие от насекомых), попадание такого яда в организм может спровоцировать повышение температуры тела и отек в месте укуса.