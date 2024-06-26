Вспышку активности тарантулов зафиксировали в Красноярском крае

Тарантул — крупный паук, размер которого может варьироваться от двух до десяти сантиметров. Лучше не пытаться изловить тарантула — его укус энтомологи называют довольно болезненным, как, например, у шершня. При этом стоит учесть подвижность этих пауков, способных не только быстро бегать, но и преодолевать небольшое расстояние в стремительном прыжке. Нелишними будут и сведения о яде тарантула: хотя его не причисляют к опасным для людей (в отличие от насекомых), попадание такого яда в организм может спровоцировать повышение температуры тела и отек в месте укуса.