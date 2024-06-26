В Краснодаре резко похолодает

Безумная жара, которая обрушилась на Кубань 24 июня, наконец отступила с территории края. С +37 температуры резко рухнули до +28 градусов.
«26 июня в южной половине Краснодарского края еще скажется влияние уходящего на юг холодного атмосферного фронта. Избежать коротких грозовых ливней там не удастся. В северной части региона проявит себя прохладный и преимущественно сухой гребень антициклона. В такой ситуации в Краснодаре без осадков», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.
Несмотря на сухую и солнечную погоду, температуры рухнут почти на 10 градусов. В краевой столице днем 26 июня ожидаются +26…+28 градусов. Ветер поднимется до 5 — 10 метров в секунду.
«Краснодарском крае 26 июня будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 4 — 9 метров в секунду, местами порывы 12 — 14 метров в секунду. На побережье Черного моря порывы до 15 — 20 метров в секунду», — уточнили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Температура воздуха на Азовском побережье днем поднимется до +23…28 градусов. В горах ожидается +13…18 градусов. На Черноморском побережье столбики термометров достигнут +26…31 градусов.
Несмотря на понижение температуры воздуха, из-за солнечной погоды все больше прогревается вода в море. Черное море у берегов Сочи достигло +28 градусов. В Анапе и Новороссийске термометры показывают +26 градусов. В Tyaпce температура воды +25 градусов. В Геленджике +24 градусов.
Азовское море у берегов Ейска, Темрюка и Должанской немого похолодало. Его температура достигла +23 градусов. В Приморско-Ахтарске +24 градусов. В Тамани температура воды опустилась до +21 градусов.