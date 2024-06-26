В Краснодаре резко похолодает

«26 июня в южной половине Краснодарского края еще скажется влияние уходящего на юг холодного атмосферного фронта. Избежать коротких грозовых ливней там не удастся. В северной части региона проявит себя прохладный и преимущественно сухой гребень антициклона. В такой ситуации в Краснодаре без осадков», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.