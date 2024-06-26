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В Бухаре поймали лже-водителя хокимията, обещавшего льготный кредит

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Житель Бухары представился водителем городской администрации и пообещал гражданину помощь в получении крупного кредита на льготных условиях. Мошенника поймали, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

О его разоблачении и задержании сообщила пресс-служба Департамента при Генпрокуратуре.

Афериста поймали с поличным при получении взятки во время специального оперативного мероприятия. Оказалось, что, рассказав гражданину о своих влиятельных знакомых, мошенник втерся к нему доверие и затребовал 3 тысячи долларов в обмен на получение льготного кредита в 350 миллионов сумов на покупку дома.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача вятки), проводится расследование.