В Бухаре поймали лже-водителя хокимията, обещавшего льготный кредит

О его разоблачении и задержании сообщила пресс-служба Департамента при Генпрокуратуре.
Афериста поймали с поличным при получении взятки во время специального оперативного мероприятия. Оказалось, что, рассказав гражданину о своих влиятельных знакомых, мошенник втерся к нему доверие и затребовал 3 тысячи долларов в обмен на получение льготного кредита в 350 миллионов сумов на покупку дома.
По данному случаю возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача вятки), проводится расследование.