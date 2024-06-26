В Бухаре поймали лже-водителя хокимията, обещавшего льготный кредит

Афериста поймали с поличным при получении взятки во время специального оперативного мероприятия. Оказалось, что, рассказав гражданину о своих влиятельных знакомых, мошенник втерся к нему доверие и затребовал 3 тысячи долларов в обмен на получение льготного кредита в 350 миллионов сумов на покупку дома.