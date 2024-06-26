Красноярские школьницы пожаловались на домогательства 24-летнего мужчины

В Сосновоборске Красноярского края СК проводит доследственную проверку в отношении 24-летнего мужчины по подозрению в домогательствах. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
По предварительным данным СК, мужчина знакомился в соцсетях с различными девушками, среди которых были школьницы, и предлагал им интим. Также он присылал им фото сексуального характера. Девушки такое внимание не оценили и пожаловались в полицию.
В настоящий момент проводится доследственная проверка по статьям 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и 135 УК РФ (развратные действия). Если факты домогательств будут подтверждены, то СК возбудит уголовное дело.