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Красноярские школьницы пожаловались на домогательства 24-летнего мужчины

мужчина знакомился в соцсетях с различными девушками, среди которых были школьницы, и предлагал им интим.

Источник: РИА "Новости"

В Сосновоборске Красноярского края СК проводит доследственную проверку в отношении 24-летнего мужчины по подозрению в домогательствах. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

По предварительным данным СК, мужчина знакомился в соцсетях с различными девушками, среди которых были школьницы, и предлагал им интим. Также он присылал им фото сексуального характера. Девушки такое внимание не оценили и пожаловались в полицию.

В настоящий момент проводится доследственная проверка по статьям 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и 135 УК РФ (развратные действия). Если факты домогательств будут подтверждены, то СК возбудит уголовное дело.