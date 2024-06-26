В Новосибирске появились первые «умные» пешеходные переходы

«Умный» пешеходный переход потому и умный, что срабатывает автоматически, когда человек приблизился к проезжей части. При помощи технологий искусственного интеллекта, компьютерного зрения система распознает пешехода, загорается специальное световое табло с надписью «Пешеход», включается подсветка и горизонтальная проекция разметки", — рассказал замминистра цифрового развития и связи области Антон Лошаков.