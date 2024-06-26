В Новосибирске появились первые «умные» пешеходные переходы

Первыми «умными» пешеходными переходами оборудовали дороги в Новосибирске. Об этом сообщили в Минцифры региона.
Сообщается, что комплекс интеллектуальный, он состоит из видеодетектора, светодиодного прожектора, информационного табло «Пешеход» и проектора для дорожной разметки.
«Умный» пешеходный переход потому и умный, что срабатывает автоматически, когда человек приблизился к проезжей части. При помощи технологий искусственного интеллекта, компьютерного зрения система распознает пешехода, загорается специальное световое табло с надписью «Пешеход», включается подсветка и горизонтальная проекция разметки", — рассказал замминистра цифрового развития и связи области Антон Лошаков.
После этого водитель должен снизить скорость и остановиться. Данные переходы оборудованы видеокамерами.
Сообщается, что подобные технологии — общемировая практика. Как правило, их организуют в небольших микрорайонах.
В Новосибирске появились пока только три «умных» перехода. Не исключено, что со временем их станет больше.
Проект реализуется по поручению губернатора Андрея Травникова в рамках госпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” в Новосибирской области».