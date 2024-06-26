Омичи смогут получить бесплатную юридическую помощь

Сообщается, что специалисты ответят на вопросы омичей, касающиеся любой области права, а также разъяснят алгоритмы действий всем желающим. Приём состоится 28 июня с 10.00 до 13.00 по адресу Красный Путь, дом 9, офис 321. Чтобы принять участие в акции, нужно будет предварительно записаться по телефону +7 (3812) 21−31−77 .