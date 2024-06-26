Жители Ростова высказались по поводу неудобства Центрального автовокзала

К слову, в комментариях, власти донской столицы напомнили, что для подвоза к областному автовокзалу собираются изменить схему движения пяти действующих городских маршрутов, а также сейчас прорабатывается организация еще двух дополнительных направлений, соединяющих новый автовокзал с Северным и Западным.