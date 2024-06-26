Жители Ростова высказались по поводу неудобства Центрального автовокзала

Жители Ростова-на-Дону высказались в соцсетях по поводу автовокзала «Центральный», который должны запустить в техническом режиме с 27 июня. Одни перечислили претензии, а другие, наоборот, признались, что рады новому современному транспортному узлу.
Среди нареканий оказалась возможная путаница между вокзалами. Также интернет-пользователи предположили, что по некоторым маршрутам придется добираться с пересадкой. Появились вопросы и к транспортной доступности объекта.
— Транспорт до автовокзала добавят? Автобус № 7 ходит непонятно как, — поинтересовался в комментариях один из участников обсуждения.
— А как ночью добираться с главного ж/д вокзала до автовокзала?, — задался вопросом еще один мужчина.
К слову, в комментариях, власти донской столицы напомнили, что для подвоза к областному автовокзалу собираются изменить схему движения пяти действующих городских маршрутов, а также сейчас прорабатывается организация еще двух дополнительных направлений, соединяющих новый автовокзал с Северным и Западным.
Напомним, «Центральный» будет работать на базе старого аэропорта Ростова-на-Дону. Предполагается, что с 27 июня на территории автовокзала начнут работать кассы, зоны ожидания, откроют досмотровую группу.
Первые рейсы планируют запустить в Новочеркасск, Шахты, Заветное, Зимовники и Волгодонск. Потом географию будут расширять, до конца года на автовокзал собираются перевести около 47 маршрутов, в том числе в новые территории России.