Купаться нежелательно: где Роспотребнадзор не рекомендует лезть в воду во Владивостоке

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не нашло в континентальной части Владивостока мест, пригодных для купания. Не соответствуют безопасным показателям воды и популярные у горожан и туристов пляжи на Шаморе и Санаторной, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Анну Спорник.
Обследованные специалистами ведомства пробы воды с популярных в столице Приморья пляжей не соответствовали органолептическим и микробиологическим показателям безопасности для здоровья еще до начала купального сезона. С наступлением же тепла и прогревом воды ситуация будет только ухудшаться.
Купаться специалисты Роспотребнадзора рекомендуют только на островах Русский и Попова, да и то не везде. На Попова безопасна вода в бухтах Пограничной и Старка, на Русском — в бухтах Аякс, Воевода, Чернышева и Парис, мысах Вятлина и Ахлестышева. Причем, благоустроенный пляж, соответствующий необходимым требованиям безопасности, есть здесь только на Ахлестышева.
По данным администрации Владивостока, в городе определены 11 мест для безопасного отдыха у воды (но не купания):
— парк имени Сергея Лазо (улица Десятая, 44);
— пляж Ахлестышева;
— место отдыха «Ривьера-Лагуна», (улица Десятая, 26);
— место отдыха «Кунгасный парк» (улица Мыс Кунгасный, 2);
— место отдыха «Змеинка» (улица 2-я Поселковая, 34а);
— место отдыха «Прибой» (улица Токаревская Кошка, 1);
— место отдыха «Солнечный» (улица Садгородская, 23);
— место отдыха «Чайка» (в районе станции Чайка);
— место отдыха «Юбилейный» (улица Набережная, 7а);
— место отдыха ООО «ЛОТС» (улица Лазурная, 19);
— место отдыха ООО «Мыс Крутой» (бухта Лазурная, мыс Крутой).
Ранее «Комсомолка» рассказывала о местах отдыха на воде в Приморском крае.