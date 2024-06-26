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Купаться нежелательно: где Роспотребнадзор не рекомендует лезть в воду во Владивостоке

Роспотребнадзор не рекомендует купаться на Шаморе и Санаторной во Владивостоке.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю не нашло в континентальной части Владивостока мест, пригодных для купания. Не соответствуют безопасным показателям воды и популярные у горожан и туристов пляжи на Шаморе и Санаторной, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Анну Спорник.

Обследованные специалистами ведомства пробы воды с популярных в столице Приморья пляжей не соответствовали органолептическим и микробиологическим показателям безопасности для здоровья еще до начала купального сезона. С наступлением же тепла и прогревом воды ситуация будет только ухудшаться.

Купаться специалисты Роспотребнадзора рекомендуют только на островах Русский и Попова, да и то не везде. На Попова безопасна вода в бухтах Пограничной и Старка, на Русском — в бухтах Аякс, Воевода, Чернышева и Парис, мысах Вятлина и Ахлестышева. Причем, благоустроенный пляж, соответствующий необходимым требованиям безопасности, есть здесь только на Ахлестышева.

По данным администрации Владивостока, в городе определены 11 мест для безопасного отдыха у воды (но не купания):

— парк имени Сергея Лазо (улица Десятая, 44);

— пляж Ахлестышева;

— место отдыха «Ривьера-Лагуна», (улица Десятая, 26);

— место отдыха «Кунгасный парк» (улица Мыс Кунгасный, 2);

— место отдыха «Змеинка» (улица 2-я Поселковая, 34а);

— место отдыха «Прибой» (улица Токаревская Кошка, 1);

— место отдыха «Солнечный» (улица Садгородская, 23);

— место отдыха «Чайка» (в районе станции Чайка);

— место отдыха «Юбилейный» (улица Набережная, 7а);

— место отдыха ООО «ЛОТС» (улица Лазурная, 19);

— место отдыха ООО «Мыс Крутой» (бухта Лазурная, мыс Крутой).

Ранее «Комсомолка» рассказывала о местах отдыха на воде в Приморском крае.

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