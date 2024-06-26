Купаться нежелательно: где Роспотребнадзор не рекомендует лезть в воду во Владивостоке

Купаться специалисты Роспотребнадзора рекомендуют только на островах Русский и Попова, да и то не везде. На Попова безопасна вода в бухтах Пограничной и Старка, на Русском — в бухтах Аякс, Воевода, Чернышева и Парис, мысах Вятлина и Ахлестышева. Причем, благоустроенный пляж, соответствующий необходимым требованиям безопасности, есть здесь только на Ахлестышева.