Прокуратура хочет забрать у «Кедра» участки в парке 30-летия ВЛКСМ

Первый из участков, площадью 13 856 квадратных метров, расположен неподалёку от входа в парк. В этом году стало известно, что здесь могут построить новый торговый центр. По крайней мере, договор аренды в 2019 году был подписан именно с условием возведения такого объекта. Правда, в оговоренный в срок — за три года — компания ничего не построила. Тем не менее, в 2022 году срок действия договора продлили. Прокуратура уверена, что для этого не было законных оснований. Кроме того, само строительство ТЦ в парке противоречит документам градостроительного планирования.