Прокуратура хочет забрать у «Кедра» участки в парке 30-летия ВЛКСМ

Прокуратура Омской области намерена через суд вернуть в собственность города два участка земли, расположенных в ПКиО. Один из них принадлежит компании «Кедр», второй она арендует. По версии надзорного органа, при продаже и передаче земли в аренду был нарушен закон.
Первый из участков, площадью 13 856 квадратных метров, расположен неподалёку от входа в парк. В этом году стало известно, что здесь могут построить новый торговый центр. По крайней мере, договор аренды в 2019 году был подписан именно с условием возведения такого объекта. Правда, в оговоренный в срок — за три года — компания ничего не построила. Тем не менее, в 2022 году срок действия договора продлили. Прокуратура уверена, что для этого не было законных оснований. Кроме того, само строительство ТЦ в парке противоречит документам градостроительного планирования.
Второй участок расположен на севере парка. В октябре 2022 года мэрия продала его «Кедру» без проведения торгов, поскольку компания владела расположенными там объектами — административным зданием и теннисными кортами. Однако прокуратура выяснила, что корты с момента ввода в эксплуатацию так и не заработали, а в здании нет даже внутренней отделки, оно заброшено. Стоит также заметить, что этот участок располагается в парковой зоне, то есть вообще не мог быть приватизирован.
Напомним, что в начале июня были задержаны депутаты Дмитрий Павлов и Дмитрий Сахань, имеющие отношение к «Кедру». Однако затем суд отказался отправлять их под арест, а дело было прекращено.