Инфляция в ДФО побила все рекорды: где выросли цены и почему

Сильнее всего, по данным ЦБ, на показатели инфляции в округе оказали влияние цены на продукты. Из-за сокращения поставок картофеля из-за границы выросли и цены на него. Кроме того, в округе раньше обычного исчерпали запасы собственного картофеля. Подорожало и молоко, а также молочная продукция: производители продолжили повышать цены из-за стоимости доставки и упаковки, выросли и цены на медикаменты и парфюмерно-косметические товары.