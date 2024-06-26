Инфляция в ДФО побила все рекорды: где выросли цены и почему

«Цены в округе росли быстрее из-за высокого потребительского спроса, опережающего возможности предложения, сжатия предложения отдельных товаров и услуг, а также повышения издержек производителей и поставщиков», — говорится в публикации Центрального банка России.
Сильнее всего в регионе подорожали продукты питания — на 9,78%. Цены на услуги тоже выросли — до 8,49%.
Сильнее всего, по данным ЦБ, на показатели инфляции в округе оказали влияние цены на продукты. Из-за сокращения поставок картофеля из-за границы выросли и цены на него. Кроме того, в округе раньше обычного исчерпали запасы собственного картофеля. Подорожало и молоко, а также молочная продукция: производители продолжили повышать цены из-за стоимости доставки и упаковки, выросли и цены на медикаменты и парфюмерно-косметические товары.
Однако не во всех регионах Дальнего Востока инфляция выросла одинаково сильно: рост был в 8 из 11 регионов. Например, в Амурской области и на Чукотке рост цен даже замедлился. В Сахалинской области инфляция осталась на прежнем уровне.
Сильнее всего цены, по данным ЦБ, выросли в Бурятии — на 1,45 п.п. до 10,86%. При том, что в среднем по стране уровень инфляции — 8,30%, а целевой показатель — 4%.
Напомним, один из самых высоких показателей инфляции как в ДФО, так и в стране — в Приморском крае. По итогам мая цены там выросли еще сильнее.