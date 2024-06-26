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Инфляция в ДФО побила все рекорды: где выросли цены и почему

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня, ФедералПресс. Годовая инфляция на Дальнем Востоке (май 2024 к маю 2023 года) выросла до 9,15% после 8,75% в апреле. Это сильно выше, чем в среднем по стране — 8,30%.

Источник: Reuters

«Цены в округе росли быстрее из-за высокого потребительского спроса, опережающего возможности предложения, сжатия предложения отдельных товаров и услуг, а также повышения издержек производителей и поставщиков», — говорится в публикации Центрального банка России.

Сильнее всего в регионе подорожали продукты питания — на 9,78%. Цены на услуги тоже выросли — до 8,49%.

Сильнее всего, по данным ЦБ, на показатели инфляции в округе оказали влияние цены на продукты. Из-за сокращения поставок картофеля из-за границы выросли и цены на него. Кроме того, в округе раньше обычного исчерпали запасы собственного картофеля. Подорожало и молоко, а также молочная продукция: производители продолжили повышать цены из-за стоимости доставки и упаковки, выросли и цены на медикаменты и парфюмерно-косметические товары.

На показатели инфляции также повлиял рост туристического потока и связанный с ним рост цен на жилье. Подорожали гостиницы и аренда квартир.

Однако не во всех регионах Дальнего Востока инфляция выросла одинаково сильно: рост был в 8 из 11 регионов. Например, в Амурской области и на Чукотке рост цен даже замедлился. В Сахалинской области инфляция осталась на прежнем уровне.

Сильнее всего цены, по данным ЦБ, выросли в Бурятии — на 1,45 п.п. до 10,86%. При том, что в среднем по стране уровень инфляции — 8,30%, а целевой показатель — 4%.

Напомним, один из самых высоких показателей инфляции как в ДФО, так и в стране — в Приморском крае. По итогам мая цены там выросли еще сильнее.

инфляция