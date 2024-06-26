Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Купальный сезон в Находке официально открыт

Купание разрешено всего на двух городских пляжах.

Источник: PrimaMedia.ru

Власти Находкинского городского округа с 15 июня утвердили 11 мест массового отдыха у воды, из них всего два — в Находке, это бухта Отрада и бухта Козина (Золотари). Остальные девять мест расположены в Ливадии, Южно-Морском и Анне, сообщает ИА Nakhodka.Media.

Документ, подтверждающий, что купальное лето пришло и можно безопасно на выходные выезжать к водоемам, подписан первым заместителем главы администрации НГО Яной Кудиновой и размещен на сайте администрации Находкинского городского округа.

Согласно постановлению, на каждом из установленных побережий необходимо организовать спасательные посты с графиком работы с 12.00 до 20.00. Также из установленных требований, судя по информации, размещенной на сайте МЧС, на спасательных постах должны находиться: лодка, спасательный круг, аптечка.

Предпринимателям, ответственным за эти места, дана рекомендация оборудовать данные посты до 1 июля 2024 года.

Места, где купаться запрещено, уже оснащают соответствующими табличками, например, на подобный аншлаг появился на набережной озера Соленого.

Знак говорит о том, что купание в таких местах может быть опасно для здоровья и жизни ввиду того, что требования по обеспечению безопасного купания в этом месте не выполнены.

  • В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, сточных вод;
  • Должна отсутствовать опасность травмирования, попадания в сильное течение, водоворот, заболоченность дна;
  • Качество воды по микробиологическим показаниям после отбора проб воды должно соответствовать нормам;
  • Обязательно наличие спасательных постов и сотрудников, готовых оперативно оказать помощь, в случае чрезвычайной ситуации на воде.

Напомним, в прошлом году в летний период в Приморском крае утонули более 10-ти детей.

Купальный сезон официально завершится 15 сентября 2024 года.

здоровье