Купальный сезон в Находке официально открыт

Власти Находкинского городского округа с 15 июня утвердили 11 мест массового отдыха у воды, из них всего два — в Находке, это бухта Отрада и бухта Козина (Золотари). Остальные девять мест расположены в Ливадии, Южно-Морском и Анне, сообщает ИА Nakhodka.Media.
Документ, подтверждающий, что купальное лето пришло и можно безопасно на выходные выезжать к водоемам, подписан первым заместителем главы администрации НГО Яной Кудиновой и размещен на сайте администрации Находкинского городского округа.
Согласно постановлению, на каждом из установленных побережий необходимо организовать спасательные посты с графиком работы с 12.00 до 20.00. Также из установленных требований, судя по информации, размещенной на сайте МЧС, на спасательных постах должны находиться: лодка, спасательный круг, аптечка.
Предпринимателям, ответственным за эти места, дана рекомендация оборудовать данные посты до 1 июля 2024 года.
Места, где купаться запрещено, уже оснащают соответствующими табличками, например, на подобный аншлаг появился на набережной озера Соленого.
Знак говорит о том, что купание в таких местах может быть опасно для здоровья и жизни ввиду того, что требования по обеспечению безопасного купания в этом месте не выполнены.
- В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, сточных вод;
- Должна отсутствовать опасность травмирования, попадания в сильное течение, водоворот, заболоченность дна;
- Качество воды по микробиологическим показаниям после отбора проб воды должно соответствовать нормам;
- Обязательно наличие спасательных постов и сотрудников, готовых оперативно оказать помощь, в случае чрезвычайной ситуации на воде.
Напомним, в прошлом году в летний период в Приморском крае утонули более 10-ти детей.
Купальный сезон официально завершится 15 сентября 2024 года.