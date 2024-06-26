В Омске впервые за пять лет повысили стоимость проезда

Депутаты отметили, что стоимость проезда в муниципальном транспорте не менялась с 2019 года, в то время как в других 14-и крупных городах-миллионниках страны она повышалась регулярно. Омск среди этих городов находился на предпоследнем месте, на последнем был только Воронеж.