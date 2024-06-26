В Омске впервые за пять лет повысили стоимость проезда

Сегодня депутаты омского Горсовета одобрили повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте. С 1 июля стоимость проезда на городском транспорте будет составлять 35 рублей при оплате картой и 40 рублей за наличный расчет.
Депутаты отметили, что стоимость проезда в муниципальном транспорте не менялась с 2019 года, в то время как в других 14-и крупных городах-миллионниках страны она повышалась регулярно. Омск среди этих городов находился на предпоследнем месте, на последнем был только Воронеж.
Вадим Кормилец рассказал, что экономически обоснованные тарифы растут ежегодно вместе с ценами на топливно-энергетические ресурсы, запчасти, приобретение подвижного состава на условиях финансового лизинга, и другие.
Рост инфляции с последнего повышения стоимости проезда составил более 30%. С того времени дизельное топливо подорожало на треть, а метан — на 50%.
Несмотря на повышение стоимости проезда, омичи смогут сэкономить 8 рублей при расчете через СБП с помощью установленных в салоне NFC-табличек. Скидка будет действовать до 30 сентября 2024 года. В дальнейшем возможно продление акции.
Помимо этого, всем пользователям приложения «ОМКА» будут начислять кешбек в размере 5% за пополнение транспортной карты. Максимальный кешбек составил 1000 рублей в месяц на одного человека.
Стать участником акции можно зарегистрировавшись в программе лояльности АО «НСПК» на сайте или в мобильном приложении «Привет!».