В Иркутске продолжается ремонт на улице Байкальской

В Иркутске продолжается ремонт улицы Байкальской от пересечения с улицей Тимирязева до Советской. Работы выполнены на 30%. На данный момент уже починили трамвайные пути на перекрестке Байкальской и Софьи Перовской. Сейчас бригада занимается асфальтированием тротуаров, бетонированием бордюров и демонтажом старых покрытий. Об этом сообщили в городской администрации.