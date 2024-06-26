В Иркутске продолжается ремонт на улице Байкальской

В Иркутске продолжается ремонт улицы Байкальской от пересечения с улицей Тимирязева до Советской. Работы выполнены на 30%. На данный момент уже починили трамвайные пути на перекрестке Байкальской и Софьи Перовской. Сейчас бригада занимается асфальтированием тротуаров, бетонированием бордюров и демонтажом старых покрытий. Об этом сообщили в городской администрации.
— В этом году на Байкальской обустроят более 2,5 тысяч метров бортового камня, ливневую канализацию, тактильную плитку, установят урны, скамейки, остановки, «лежачие полицейские», светофоры, дорожные знаки, — добавили в администрации.
Кроме того, приведут в порядок тротуары, проезжую часть, заменят ограждения, восстановят лестницу, высадят деревья и кусты.
Когда закончится ремонт, пока не сообщается. Однако известно, что работы идут по графику и даже, возможно, закончатся раньше срока.
В дальнейшем планируется провести ремонт на 26 улицах Иркутска.