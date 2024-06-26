Новый детский сад на 330 мест построят на Южном шоссе в Самаре

Новый трехэтажный детский сад в Куйбышевском районе Самары планируют построить в конце 2025 года. В нем будут ясельные группы для малышей от полутора до трех лет и группа для детей с проблемами со зрением, слухом, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с особенностями развития. Для безопасности ребят в детсаду организуют видеонаблюдение.