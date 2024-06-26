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Новый детский сад на 330 мест построят на Южном шоссе в Самаре

В Куйбышевском районе Самары к концу 2025 года появится новый детский сад.

Источник: Комсомольская правда

На Южном шоссе в Самаре построят новый детский сад на 330 мест. Участок под него площадью 13 тысяч квадратных метров и проектную документацию администрации Самары бесплатно передал специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент».

Расходы на строительство разделят между собой областное правительство и застройщик. Компания на это выделит 170 миллионов рублей.

— Это первый случай подобного сотрудничества среди девелоперов региона, — прокомментировала пресс-служба застройщика.

Новый трехэтажный детский сад в Куйбышевском районе Самары планируют построить в конце 2025 года. В нем будут ясельные группы для малышей от полутора до трех лет и группа для детей с проблемами со зрением, слухом, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с особенностями развития. Для безопасности ребят в детсаду организуют видеонаблюдение.

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