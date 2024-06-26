Краснодар получит 40 новых трамваев российского производства. Односекционные вагоны поставят в краевой центр до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.
Так, 20 трамваев поставят в Краснодар до 15 декабря. Такое же количество составов город получит до 25 декабря 2024 года. Кроме того, продолжится строительство и модернизация трамвайной линии от улицы Толбухина до Западного обхода.
Всего на это из федерального бюджета предусмотрели более 4,2 млрд рублей, пишет ТАСС.