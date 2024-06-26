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Краснодар получит 40 новых трамваев российского производства

40 новых трамваев получит Краснодар до конца 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Краснодар получит 40 новых трамваев российского производства. Односекционные вагоны поставят в краевой центр до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Так, 20 трамваев поставят в Краснодар до 15 декабря. Такое же количество составов город получит до 25 декабря 2024 года. Кроме того, продолжится строительство и модернизация трамвайной линии от улицы Толбухина до Западного обхода.

Всего на это из федерального бюджета предусмотрели более 4,2 млрд рублей, пишет ТАСС.