Трамваи № 5 и троллейбусы № 8 в Казани перешли на бескондукторную систему

При входе в транспорт пассажиру нужно приложить проездной к электронному устройству, расположенному на поручнях у дверей. Чтобы списались деньги, нужно дождаться галочки на экране валидатора. Если пассажир предпочитает наличные средства, оплату можно произвести на электронной кассе у водителя.