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Трамваи № 5 и троллейбусы № 8 в Казани перешли на бескондукторную систему

В Казани с сегодняшнего дня на бескондукторную систему оплаты проезда перешли троллейбусы № 8 (17 единиц транспорта) и трамваи № 5 (9 единиц). Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

«На линии будет усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдел предприятия», — отмечается в сообщении.

При входе в транспорт пассажиру нужно приложить проездной к электронному устройству, расположенному на поручнях у дверей. Чтобы списались деньги, нужно дождаться галочки на экране валидатора. Если пассажир предпочитает наличные средства, оплату можно произвести на электронной кассе у водителя.

С начала июня на бескондукторную систему оплаты перешли девять трамваев № 5а и 20 троллейбусов № 5.