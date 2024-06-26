Трамваи № 5 и троллейбусы № 8 в Казани перешли на бескондукторную систему

«На линии будет усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдел предприятия», — отмечается в сообщении.
При входе в транспорт пассажиру нужно приложить проездной к электронному устройству, расположенному на поручнях у дверей. Чтобы списались деньги, нужно дождаться галочки на экране валидатора. Если пассажир предпочитает наличные средства, оплату можно произвести на электронной кассе у водителя.
С начала июня на бескондукторную систему оплаты перешли девять трамваев № 5а и 20 троллейбусов № 5.