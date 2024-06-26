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Кешбэк за путёвки на Дальний Восток предлагают ввести депутаты Госдумы

Благодаря программе «Возврат. Туризм» семьи участников СВО смогут вернуть до 60 тысяч рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Госдуме России предложили запустить программу «Возврат. Туризм» с кешбэком за путевки для участников специальной военной операции и членов их семей. За путешествие на Дальний Восток и в Арктику можно будет вернуть до 60 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС..

С инициативой запуска программы выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она указала, что в 2024 году стоимость летнего отдыха в России выросла на 15−20%..

 — В результате, яркий и запоминающийся отдых стал менее доступен для участников СВО и членов их семей. Считаю, что в сложившейся ситуации эффективной мерой поддержки участников СВО и членов их семей может стать запуск программы «Возврат. Туризм», в рамках которой участникам спецоперации и членам их семей будет компенсироваться до 20% стоимости туристической поездки по России в пределах 30 тыс. рублей, а при посещении регионов Дальнего Востока и Арктики — в пределах 60 тыс. рублей. Необходимо также включить в число участников программы вдов и детей бойцов, погибших при выполнении задач СВО, — отметила депутат.

По словам Яны Лантратовой, для военнослужащих отпуск, во время которого они могут поехать на море или в горы — возможность перезагрузиться и вернуться на фронт с новыми силами.

туризм и отдых