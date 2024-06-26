Кешбэк за путёвки на Дальний Восток предлагают ввести депутаты Госдумы

— В результате, яркий и запоминающийся отдых стал менее доступен для участников СВО и членов их семей. Считаю, что в сложившейся ситуации эффективной мерой поддержки участников СВО и членов их семей может стать запуск программы «Возврат. Туризм», в рамках которой участникам спецоперации и членам их семей будет компенсироваться до 20% стоимости туристической поездки по России в пределах 30 тыс. рублей, а при посещении регионов Дальнего Востока и Арктики — в пределах 60 тыс. рублей. Необходимо также включить в число участников программы вдов и детей бойцов, погибших при выполнении задач СВО, — отметила депутат.