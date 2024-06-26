Открыли движение поездов на сложном участке БАМа в Хабаровском крае

В связи с тем, что использование техники на горных откосах было невозможным, некоторые работы по выемке грунта выполнялись вручную. В наиболее крутых скальных массивах вырезали ярусы и обустроили полки шириной от четырех до шести метров, а также кювет-траншеи. Для предотвращения сходов камней и снежных лавин вдоль железнодорожного пути построен сетчатый металлический барьер высотой до четырех метров.