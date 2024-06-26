Открыли движение поездов на сложном участке БАМа в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на БАМе открыли движение поездов по двухпутной вставке Хуту — Имбо. На участке, где перегон проходит между рекой и сопками, построили 4,5 километра нового пути и установили пять стрелочных переводов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В связи с тем, что использование техники на горных откосах было невозможным, некоторые работы по выемке грунта выполнялись вручную. В наиболее крутых скальных массивах вырезали ярусы и обустроили полки шириной от четырех до шести метров, а также кювет-траншеи. Для предотвращения сходов камней и снежных лавин вдоль железнодорожного пути построен сетчатый металлический барьер высотой до четырех метров.
«Во время строительства земляного полотна было переработано более 1,8 миллиона кубометров грунта», — рассказали в пресс-службе ДВЖД.
После модернизации линии Комсомольск — Ванино ее провозная способность увеличится до 82 миллионов тонн к концу года.