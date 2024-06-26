«Еще одна важная деталь 450-летия»: в центре Уфы появится улица в честь Федора Шаляпина

Это, как отметил сити-менеджер, одной из важных деталей грядущего 450-летнего юбилея Уфы. Городское отделение Межрегионального Шаляпинского центра обратилось с ходатайством о присвоении имени одной из уфимских улиц. Эту идею поддержали большинство жителей.