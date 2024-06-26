«Еще одна важная деталь 450-летия»: в центре Уфы появится улица в честь Федора Шаляпина

В Уфе назовут улицу в честь Федора Шаляпина. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Это, как отметил сити-менеджер, одной из важных деталей грядущего 450-летнего юбилея Уфы. Городское отделение Межрегионального Шаляпинского центра обратилось с ходатайством о присвоении имени одной из уфимских улиц. Эту идею поддержали большинство жителей.
Имя артиста присвоят новой улице на южном склоне реки Белой, где, согласно планировке территории, будет образована улично-дорожная сеть.
— Улица проходит непосредственно рядом с домом по улице Гоголя, 1, где жил Федор Иванович, — отметил Мавлиев.