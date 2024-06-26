Омичи больше месяца живут без трамвая № 9. Когда его восстановят?

«Какие работы ведутся по восстановлению трамвайного маршрута 9? Понятно, что вы все, ответственные, не живёте в этом районе, и вам на людей всё равно. Но ведь жителей этого участка лишили единственного способа передвижения!» — написала омичка Ирина.