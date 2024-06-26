Омичи больше месяца живут без трамвая № 9. Когда его восстановят?

В Омске трамвай № 9 с мая не выходит на линию. Всё из-за того, что рельсы в районе остановки «3-й Разъезд» оказались полностью в воде. В телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.» омичи продолжают задавать вопросы, касаемые этой проблемы.
«Какие работы ведутся по восстановлению трамвайного маршрута 9? Понятно, что вы все, ответственные, не живёте в этом районе, и вам на людей всё равно. Но ведь жителей этого участка лишили единственного способа передвижения!» — написала омичка Ирина.
В городской администрации объяснили, что их специалисты обследуют трамвайные пути, чтобы потом провести ремонтно-восстановительные работы. Однако это можно будет сделать только тогда, когда уровень воды спадёт.
«О возобновлении движения трамваев по маршруту № 9 будет сообщено дополнительно, точные сроки будут зависеть от объемов выявленных недочётов. Ситуация находится на постоянном контроле специалистов администрации», — добавили в мэрии.