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«Его размыло — он уплыл»: власти Новосибирска будут восстанавливать асфальт в «Родниках»

Власти Новосибирска в ближайшее время приступят к восстановлению асфальта в микрорайоне «Родники». Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Источник: Предоставлено читателем

Напомним, что вчера, 25 июня, из-за сильного ливня в Новосибирске на улице Мясниковой размыло асфальт — он буквально уплыл. Об этом «Прецеденту» рассказал общественник Михаил Михайлов.

— Асфальт порезало — здесь больше нет асфальта. Он буквально уплыл, ударился об автомобиль «Honda Fit», в итоге машину тоже унесло в воду. Это просто жесть, — делился эмоциями Михаил Михайлов.

В мэрии Новосибирска сообщили, что ситуация, возникшая на улице Мясниковой в районе пересечения с улицей Кочубея в микрорайоне «Родники», связана с проблемами в существующем дорожном покрытии. Изначально данный участок был устроен на бетонных плитах, и со временем на нем образовались повреждения. Во время сильного ливня, при отсутствии ливневой канализации, вода устремилась к самой низкой точке — круговому перекрестку в микрорайоне «Родники», что привело к разрушению асфальтобетонного покрытия, которое к тому моменту уже не было сплошным, а состояло из отдельных фрагментов.

Как рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Иосиф Кодалаев, временно движение на данном участке было восстановлено, и водители не испытывают сложностей при проезде. Вопрос вынесен на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для введения режима повышенной готовности, и в настоящее время ведутся работы по определению объемов необходимых работ и выбору подрядной организации.

В ближайшее время начнутся восстановительные мероприятия не только на разрушенном участке, но и на прилегающих покрытиях, где также присутствуют аналогичные дефекты, чтобы исключить риск повторения подобной ситуации.

Ранее «Прецедент» сообщал, что прокуратура будет добиваться строительства новых ливневок в Новосибирске.

Егор САФРОНОВ.