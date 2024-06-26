«Его размыло — он уплыл»: власти Новосибирска будут восстанавливать асфальт в «Родниках»

В мэрии Новосибирска сообщили, что ситуация, возникшая на улице Мясниковой в районе пересечения с улицей Кочубея в микрорайоне «Родники», связана с проблемами в существующем дорожном покрытии. Изначально данный участок был устроен на бетонных плитах, и со временем на нем образовались повреждения. Во время сильного ливня, при отсутствии ливневой канализации, вода устремилась к самой низкой точке — круговому перекрестку в микрорайоне «Родники», что привело к разрушению асфальтобетонного покрытия, которое к тому моменту уже не было сплошным, а состояло из отдельных фрагментов.