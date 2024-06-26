«Его размыло — он уплыл»: власти Новосибирска будут восстанавливать асфальт в «Родниках»

Напомним, что вчера, 25 июня, из-за сильного ливня в Новосибирске на улице Мясниковой размыло асфальт — он буквально уплыл. Об этом «Прецеденту» рассказал общественник Михаил Михайлов.
— Асфальт порезало — здесь больше нет асфальта. Он буквально уплыл, ударился об автомобиль «Honda Fit», в итоге машину тоже унесло в воду. Это просто жесть, — делился эмоциями Михаил Михайлов.
В мэрии Новосибирска сообщили, что ситуация, возникшая на улице Мясниковой в районе пересечения с улицей Кочубея в микрорайоне «Родники», связана с проблемами в существующем дорожном покрытии. Изначально данный участок был устроен на бетонных плитах, и со временем на нем образовались повреждения. Во время сильного ливня, при отсутствии ливневой канализации, вода устремилась к самой низкой точке — круговому перекрестку в микрорайоне «Родники», что привело к разрушению асфальтобетонного покрытия, которое к тому моменту уже не было сплошным, а состояло из отдельных фрагментов.
В ближайшее время начнутся восстановительные мероприятия не только на разрушенном участке, но и на прилегающих покрытиях, где также присутствуют аналогичные дефекты, чтобы исключить риск повторения подобной ситуации.
Ранее «Прецедент» сообщал, что прокуратура будет добиваться строительства новых ливневок в Новосибирске.
Егор САФРОНОВ.